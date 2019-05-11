Лукашенко понравилась реакция Путина на загрязнение «Дружбы»

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко понравилась реакция российского лидера Владимира Путина на ситуацию с поступлением некачественной российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Мы разговаривали в Пекине с Путиным о том, что виновные должны ответить. И он молодец, он очень жестко на это отреагировал, как никогда жестко… Он спросил с правительства, с министров и поручил правоохранительным органам и даже ФСБ подключил, что редко бывает, для разборок. И надо сказать, что Бортников (Александр Бортников, директор ФСБ. — Ред.) со своими коллегами очень быстро нашел виновных, и они за это должны ответить», — цитирует главу Белоруссии в субботу, 11 мая, агентство «Белта».

Резкое ухудшение качества топлива в трубопроводе 19 апреля заметила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что этот инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб.

6 мая украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба», так как топливо начало поступать с белорусской станции «Мозырь» в направлении Украины.

7 мая глава Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Речь идет о гендиректоре «Петронефть Актив» Владимире Жоголеве, заместителе директора компании «Магистраль» Сергее Баландине, гендиректоре «Нефтеперевалки» Светлане Балабай и ее заместителе Рустаме Хуснутдинове. Вечером того же дня они были арестованы по решению Самарского районного суда. Еще двух фигурантов дела Следственный комитет России объявил в розыск.