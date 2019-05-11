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Лукашенко запретил останавливать транзит нефти из РФ для ремонта «Дружбы»

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что запретил начинать ремонт нескольких участков нефтепровода «Дружба» после инцидента с поступлением некачественного топлива из России, чтобы не останавливать транзит нефти из РФ и не наносить стране еще больший ущерб. Об этом в субботу, 11 мая, пишет «БелТА».

«Россия не может полностью заменить эту артерию. Некоторые говорят: да мы через Ленинград будем поставлять… Никто никому не запрещает. Но такие объемы невозможно поставить. И во что это обойдется? Никто не говорит, что мы закроем транзит. Нам тоже это выгодно», — заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии заметил, что сумма ущерба пока неизвестна, вопрос компенсации стране от поставки некачественной российской нефти с президентом России не обсуждался. Вместе с тем Лукашенко отметил, что Путин признавал потери. «Думаю, мы разберемся, кто кому что должен», — уверен белорусский лидер.

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Резкое ухудшение качества топлива в трубопроводе 19 апреля заметила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что этот инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб.

6 мая украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба», так как топливо начало поступать с белорусской станции «Мозырь» в направлении Украины.

7 мая глава Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Речь идет о гендиректоре «Петронефть Актив» Владимире Жоголеве, заместителе директора компании «Магистраль» Сергее Баландине, гендиректоре «Нефтеперевалки» Светлане Балабай и ее заместителе Рустаме Хуснутдинове. Вечером того же дня они были арестованы по решению Самарского районного суда. Еще двух фигурантов дела Следственный комитет России объявил в розыск.

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