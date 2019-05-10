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Дочери попросили расследовать причины смерти Доренко

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Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца.

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Как сообщил «РИА Новости» продюсер Андрей Разин, девушки также также выступили против кремации.

«Они считают, что Сергей Доренко был отравлен. И в результате кремации могут быть скрыты следы убийства», — заявил Разин.

По словам продюсера, изначально рассматривался вопрос о захоронении Доренко на Троекуровском кладбище 12 мая. Однако затем между родственниками произошла стычка.

В нее пришлось вмешаться юристам, чтобы «установить, кто имеет право принять окончательное решение по этому вопросу».

Он отметил, что дети журналиста настаивали на захоронении в гробу, а жена — на кремации. «Именно поэтому дочери обратились в органы внутренних дел», — указал он.

Источник агенства при этом рассказал, что дочери подозревают жену журналиста Юлию в отравлении мужа.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни 9 мая после аварии в Москве. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

Президент России Владимир Путин 10 мая выразил соболезнования семье и близким Доренко. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин давно был знаком с журналистом и всегда ценил его принципиальную позицию.

Доренко занимал должность главного редактора радиостанции «Говорит Москва» с 2014 года. До этого он работал радиоведущим и главным редактором радиостанции «РСН». Известность к нему пришла в 1990-х годах прошлого столетия, когда он вел информационные передачи «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».

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