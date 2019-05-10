Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко призвал Германию ужесточить санкции против Москвы в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы за так называемые паспортные указы» — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 10 мая, на сайте президента Украины.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса 24 апреля. В этот же день документ вступил в силу. Глава государства отметил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву.

Киев резко отреагировала на это решение Москвы и пригрозил лишать жителей Донбасса украинского гражданства и юридически не признавать у них наличие российского паспорта.