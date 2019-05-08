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Сенатор назвала дутыми потугами позицию Киева по паспортам РФ в Донбассе

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Украинские власти нагнетают обстановку вокруг выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вместо того, чтобы решать многочисленные внутренние проблемы, рассказала «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Ранее 8 мая правительство Украины распорядилось признавать недействительными все паспорта, выданные Россией в Донбассе, сообщает информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Вадима Черныша.

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Жители ДНР и ЛНР вправе приобретать в льготном порядке российское гражданство, реализуя таким образом одно из основных прав и свобод человека и гражданина, сказала Ковитиди.

«Сегодня для всех очевидно, что Украина умышленно нагнетает антироссийскую истерию, в то время как в стране не решаются очевидные проблемы, которые требуют своего оперативного решения», — отметила сенатор.

На Украине наблюдается стремительный рост цен на товары и услуги, за которым не поспевают расти доходы рядовых граждан, подчеркнула сенатор. Она добавила, что средняя заработная плата на Украине за март 2019 года в долларовом эквиваленте вернулась на 7 лет назад, с трудом достигая показателей марта 2013 года.

«На этом весьма негативном фоне теряются дутые потуги по российскому гражданству», — заключила политик.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины (ЛНР и ДНР). Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. По словам главы государства, этот вопрос носит чисто гуманитарный характер и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на этот шаг Москвы «креативно, быстро и умно». Действующий же глава государства Петр Порошенко заверил, что украинский паспорт опережает российский по возможностям путешествий по миру.

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