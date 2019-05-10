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Эмоциональный кот стал звездой Сети

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Фото: instagram.com/Tang Chang (@tang9599)
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Кот по кличке Ай Фэй из китайской провинции Цзянсу завоевал сердца пользователей Сети благодаря своей очень эмоциональной и драматичной реакции на всё происходящее. Фотографии своего питомца в соцсети Instagram опубликовала его хозяйка Тан Чанг.

У страницы @tang9599 уже более 30 тыс. подписчиков. По словам хозяйки, имя кота переводится как «толстячок», и оно вполне подходит питомцу. Больше всего пользователей позабавила способность кота изображать эмоции, некоторые даже предлагают дать ему «Оскар».

«Плохо. Дайте еды», — подписали кадр пользователи.

На следующей фотографии, как посчитали пользователи, Ай Фэй похож на героя Леонардо ДиКаприо из фильма «Титаник».

Здесь кот явно чем-то напуган.

В апреле лабрадор по имени Арденом прославился в Сети после того, как получил коробку, в которой обнаружил маленького щенка по кличке Стелла. Пес не смог сдержать эмоции и начал радостно скакать вокруг подарка, что растопило сердца пользователей.

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