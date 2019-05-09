Съевший осу кот опух и стал звездой Сети

Пользовательница Twitter Джорджия Дебелиус (Georgia Diebelius) поделилась фотографией сиамского кота, который съел осу и опух. Изображение питомца получило более 50 тыс. ретвитов и 172 тыс. лайков.

«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.

Многие пользовали посочувствовали коту и поделились снимками своих собак и кошек, попавших в подобную ситуацию. Были и те, кто начал сравнивать питомца с персонажами различных фильмов и актерами. Так, пользователь @RykerLion посчитал, что кот очень похож на актера Рона Перлмана, который стал известен благодаря роли Хеллбоя. Некоторых насмешило такое сравнение.

That cat has the same energy as this picture pic.twitter.com/R6gK8LzwV0 — Snoop Lion 🔜 MEGAPLEX? (@RykerLion) May 6, 2019

Также были и те, кто разглядел сходство кота с Королем Ночи из сериала «Игра престолов», а некоторые вспомнили, как персонаж Тигра из книги про Винни Пуха едва не проглотил пчелу.