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Съевший осу кот опух и стал звездой Сети

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Фото: twitter.com/Georgia Diebelius
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Пользовательница Twitter Джорджия Дебелиус (Georgia Diebelius) поделилась фотографией сиамского кота, который съел осу и опух. Изображение питомца получило более 50 тыс. ретвитов и 172 тыс. лайков.

«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.

Многие пользовали посочувствовали коту и поделились снимками своих собак и кошек, попавших в подобную ситуацию. Были и те, кто начал сравнивать питомца с персонажами различных фильмов и актерами. Так, пользователь @RykerLion посчитал, что кот очень похож на актера Рона Перлмана, который стал известен благодаря роли Хеллбоя. Некоторых насмешило такое сравнение.

Также были и те, кто разглядел сходство кота с Королем Ночи из сериала «Игра престолов», а некоторые вспомнили, как персонаж Тигра из книги про Винни Пуха едва не проглотил пчелу.

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