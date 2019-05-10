Футболист «Барселоны» Суарес из-за травмы выбыл до конца сезона

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию из-за повреждения мениска. Он пропустит от четырех до шести недель, сообщается на сайте испанского клуба.

Футболист перенес артроскопическую операцию на правом колене. Таким образом, Суарес выбыл до конца сезона. Из-за травмы он пропустит оставшиеся два матча «Барселоны» в чемпионате Испании и финал Кубка страны с «Валенсией».

В этом сезоне Суарес забил 25 голов в 49 матчах во всех турнирах.

«Барселона» досрочно победила в первенстве страны. За два тура до окончания чемпионата она опережает ближайшего преследователя — мадридский «Атлетико» — на 9 очков. Кроме того, каталонцы выбыли на полуфинальной стадии Лиги чемпионов. По сумме двух матчей они проиграли английскому «Ливерпулю». Победив в домашней встрече со счетом 3:0, «Барселона» в ответном матче уступила 0:4.