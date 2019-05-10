Прямой эфир

Футболист «Барселоны» Суарес из-за травмы выбыл до конца сезона

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию из-за повреждения мениска. Он пропустит от четырех до шести недель, сообщается на сайте испанского клуба.

Футболист перенес артроскопическую операцию на правом колене. Таким образом, Суарес выбыл до конца сезона. Из-за травмы он пропустит оставшиеся два матча «Барселоны» в чемпионате Испании и финал Кубка страны с «Валенсией».

В этом сезоне Суарес забил 25 голов в 49 матчах во всех турнирах.

«Барселона» досрочно победила в первенстве страны. За два тура до окончания чемпионата она опережает ближайшего преследователя — мадридский «Атлетико» — на 9 очков. Кроме того, каталонцы выбыли на полуфинальной стадии Лиги чемпионов. По сумме двух матчей они проиграли английскому «Ливерпулю». Победив в домашней встрече со счетом 3:0, «Барселона» в ответном матче уступила 0:4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Месси разрыдался в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля» в ЛЧ
Болельщики «Ливерпуля» потребовали дисквалифицировать Месси

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017