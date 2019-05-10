В Telegram появилась новая функция

С вечера 9 мая пользователям Telegram стала доступна новая функция. Теперь они смогут архивировать устаревшие чаты, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

«Сегодняшнее обновление Telegram позволит складывать теряющие актуальность чаты и события в папку «Архив», — написал он в своем Telegram-канале @durov_russia.

До этого в Telegram не было функции, позволяющей скрыть лишние чаты или переписки, их можно было только удалить.

25 марта у пользователей мессенджера появилась возможность удалять все сообщения, когда-либо отправленные в приватных чатах. Перед этим удалить сообщение у себя и собеседника можно было лишь в течение 48 часов после отправки.

В апреле прошлого года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора (РКН) о блокировке Telegram в России из-за отказа администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.

В августе Telegram изменил политику конфиденциальности и согласился раскрывать IP-адрес и номер мобильного телефона подозреваемого при получении соответствующего судебного решения. В конце месяца в РКН назвали условия для разблокировки Telegram.