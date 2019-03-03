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Шнуров решил создать Telegram-канал

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пожаловался, что его посты в соцсети Instagram часто блокируются. В результате артист решил создать канал в Telegram под названием «Шнуровик».

Шнуров не только музыкант, но и поэт, который часто высказывается в стихотворной форме на остросоциальные и политические темы. Однако Instagram часто блокирует его творчество из-за жалоб на непозволительный контент, пишет «РИА Новости».

26 февраля стало известно, что российский музыкант, солист рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Наряду с ним к общественному совету также присоединились артист Эдгард Запашный, митрополит Тихон и писатель Евгений Водолазкин, отмечает «Газета.ру».

Функции совета включают в себя подготовку предложений по совершенствованию законодательства и выработку консолидированной общественной позиции по значимым вопросам в культурной сфере.

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