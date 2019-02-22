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Шнуров и Собчак повздорили из-за откровенного интервью Матильды

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил телеведущей Ксении Собчак, обвинившей его в причастности к блокировке интервью с Матильдой Шнуровой в Сети.

21 февраля Собчак в своем Instagram сообщила, что интервью, в котором Матильда рассказала о разводе с музыкантом, заблокировали по его требованию.

Шнуров довольно резко ответил на такое заявление, отмечает «Газета.ру».

«Ксения Анатольевна, если у вас есть претензии на политический вес, хотелось бы, чтобы вы научились уважать закон, и в частности авторское право. Но это полбеды, если вы не умеете элементарно читать, то, боюсь, здесь ничем не поможешь», –– написал в соцсетях певец.

Шнуров подчеркнул, что в описании причиной блокировки названо требование телекомпании «ВИД» из-за неавторизованного использования заставки телеведущей Оксаны Пушкиной.

Сергей и Матильда развелись в августе 2018 года. Через пару месяцев Шнуров намекнул своим подписчикам, что снова женился.

При этом экс-супруги старались не комментировать свое расставание. 18 февраля Матильда впервые откровенно рассказала о разводе в интервью Собчак.

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