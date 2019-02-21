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Стихи Сергея Шнурова заблокировали в Instagram

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Соцсеть Instagram заблокировала стихотворение, которое опубликовал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Речь в произведении шла о массовой драке, которая произошла 15 февраля рядом с московским рестораном «Неолит».

В своем стихотворении музыкант назвал участников потасовки неокроманьонцами, после чего соцсеть заблокировала пост. В ответ на это Шнуров оставил новую запись, в которой заявил об «оскорблении своих чувств атеиста».

16 февраля Шнуров написал стихотворение о конфликте с обвинениями в подкупе между главным редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и магистром передачи «Что? Где? Когда?» Александром Друзем. Он назвал поступок Бера подставой и подчеркнул, что главред «и сам пошел ко дну».

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