Матильда ответила на сообщения о женитьбе Шнурова

Светская львица Матильда Шнурова рассказала о своей реакции на сообщения о тайной свадьбе своего бывшего мужа, лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.

Как признала экс-супруга вокалиста в интервью телеведущей Ксении Собчак, для нее это известие стало полной неожиданностью.

«Я была обескуражена. Не хочу об этом говорить. Я не ожидала. Я еще в процессе обработки этой информации», — отметила Шнурова.

Матильда заявила, что «любовь не достойна публичного обсуждения», поэтому не стала откровенничать на тему отношений с бывшим мужем. По ее словам, когда рушатся «длительные, настоящие, большие, основанные на любви» отношения, «невозможно ответить самому себе на вопрос — что же, собственно, произошло».

Однако Шнурова поделилась эмоциями от расставания с рок-музыкантом.

«Было что-то большое. Образно говоря, был построен большой дом. И, конечно, он разваливался постепенно. Трещина одна, другая, ураган налетел», — рассказала она.

Матильда и Сергей Шнуровы официально развелись в августе 2018 года. В октябре СМИ писали, что музыкант тайно женился на 26-летней светской львице из Екатеринбурга Ольге Абрамовой. По словам источников, торжественная церемония состоялась во Дворце бракосочетания № 1 во время обеденного перерыва.