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Волочкова заявила о наркозависимости Собчак

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что мать журналистки и телеведущей Ксении Собчак однажды обратилась к ней с просьбой «спасти дочь» от влияния человека, который «подсадил ее на алкоголь и наркотики». Об этом артистка заявила в интервью порталу kp.ru.

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Так Волочкова ответила на обвинения и оскорбительные высказывания в ее адрес, сделанные Собчак в эфире одного из федеральных каналов. Балерина подчеркнула, что телеведущая уже не в первый раз таким образом «поднимает рейтинг на ее имени».

«Она так делала на протяжении 15 лет, увязывая свое имя с любым медийным лицом, находящимся в тот момент на пике славы, раздувая скандал. В общем, меня опять колко и мерзко пытались «опустить», — подчеркнула артистка.

Собеседница издания особо подчеркнула, что никогда не уводила у Собчак жениха по имени Вячеслав, а ее встреча с этим человеком была специально организована матерью журналистки.

«В тот момент, о котором говорит Ксюша, она не с Вячеславом жила, а с Умаром, которой подсадил ее на алкоголь и наркотики. Ее мама тогда пригласила меня в свою квартиру на Фонтанке, пригласила туда же Славу (с которым я там увиделась первый раз в жизни) и попросила спасти Ксюшу», — поделилась воспоминаниями Волочкова.

Она отметила, что по задумке матери Собчак, это должно было вызвать у телеведущей ревность и побудить ее вернуться к «нормальному поведению». «Мне сделать это было несложно», — призналась балерина. Вместе с тем Волочкова отметила, что журналистка теперь пользуется этой ситуацией. «Она потерянный человек, мне ее жаль и хочется пожелать ей мудрости, покоя и благоразумия», — заключила артистка.

Ранее Волочкова обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности ее бывшего сожителя Игоря Вдовина, представителя ООО «Городской Курорт Астрахань» — застройщика элитного ЖК «Паруса», в который она инвестировала. Балерина утверждает, что предприниматель мошенническим путем умышленно ввел ее в заблуждение и завладел 67 млн рублей и $500 тыс. (всего 99,8 млн рублей). Сам Вдовин считает претензии балерины необоснованными.

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