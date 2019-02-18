Матильда Шнурова рассказала о разводе с лидером «Ленинграда»

Светская львица Матильда Шнурова рассказала о разводе с лидером группы «Ленинград». По ее словам, расставание с Сергеем Шнуровым происходило постепенно.

«Было что-то большое. Образно говоря, был построен большой дом. И, конечно, он разваливался постепенно. Трещина одна, другая, ураган налетел», — рассказала Матильда в интервью телеведущей Ксении Собчак, появившемся на сайте YouTube 18 февраля.

Также героиню передачи спросили, почему она пожелала как можно меньше говорить на тему личной жизни. По словам Матильды, люди, обсуждая настоящие чувства, все упрощают.

«Мне кажется, отношения — это глубокий процесс погружения друг в друга, сплетения. Поэтому когда распадаются отношения, которые были длительные, настоящие, большие, основанные на любви, невозможно ответить самому себе на вопрос — что же, собственно, произошло», — пояснила бывшая супруга Сергея Шнурова.

Также она отметила, что новая свадьба бывшего супруга стала для нее полной неожиданностью.

«Я еще в процессе обработки этой информации», — отметила Матильда.

Пара официально развелись в августе 2018 года. В октябре Шнуров намекнул своим подписчикам в Instagram, что женился. Он опубликовал фото со своей избранницей и стихотворение.