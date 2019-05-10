Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы в России. По его словам, нынешнему поколению «уже праздновать нечего».

«Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близких здесь и сейчас», — написал Виторган на своей странице в Instagram 9 мая.

Артист отметил, что сейчас ветеранов почти не осталось и посетовал, что мало кому из них «мы смогли обеспечить достойную старость».

«И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, что довелось пережить им», — добавил он.

По словам Виторгана, прямая обязанность россиян — знать горькую и нелицеприятную правду о войне и не дать ей повториться. Артист также предложил вместо громких праздников устроить День тишины, и выразил желание, что когда-нибудь стремление почтить память будет сильнее, чем «желание детского утренника с плясками и танчиками».

9 мая во всех городах России прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Утром в Москве состоялся парад Победы, в котором приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. Воздушную часть было решено отменить из-за неблагоприятных метеоусловий.

Днем по улицам столицы прошло шествие «Бессмертного полка», в котором также принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства прошел вместе с другими участниками по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика. В конце дня на Поклонной горе прогремел главный праздничный салют.