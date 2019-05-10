Туск выразил надежду на последовательную политику Зеленского по интеграции с ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ожидает от новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского последовательной политики по вопросу интеграции с ЕС. Об этом он рассказал агентству УНН в ходе неформального саммита Евросоюза в Румынии.

«Я слышал четкие заявления Зеленского о том, что он готов продолжать европейскую интеграцию. Я надеюсь, он будет последовательным», — цитирует Туска РБК.

По его словам, потребуется время, чтобы дать оценку европейскому курсу Зеленского. Ситуацию на Украине после выборов главы государства оценивать пока тоже рано, отметил глава Евросовета.

Ранее в апреле Туск писал в своем Twitter, что провел с Зеленским телефонный разговор. Он отметил, что Евросоюз выражает Украине твердую поддержку.

7 мая президент Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер и пока действующий украинский лидер Петр Порошенко провели телефонный разговор, в ходе которого глава ЕК пообещал поддержать страну на пути дальнейших реформ и европейской интеграции.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно результатам, победу одержал бывший шоумен Владимир Зеленский, набравший 73,22% голосов избирателей, действующий лидер Петр Порошенко получил только 24,45%.