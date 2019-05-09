Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День Победы 9 мая «нашим Днем благодарения».

По словам политика, речь идет о выражении благодарности ветеранам «за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое», передает «Газета.Ру».

Зеленский также подчеркнул, что «никто не имеет права приватизировать эту победу» и говорить, что она могла быть достигнута без украинцев.

Ранее стало известно, что киевская полиция 9 мая задержала Елену Бережную — организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка». Задержание было связано с наличием у общественницы георгиевской ленты, которую на Украине считают атрибутом запрещенной в стране советской символики.