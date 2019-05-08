Захарова уличила МИД Украины в ошибке с датой окончания Второй мировой войны

В МИД Украины забыли дату окончания Второй мировой войны и дату капитуляции нацистской Германии. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию в Twitter украинского внешнеполитического ведомства.

«Сегодня 74-я годовщина окончания Второй мировой войны. Мы помним отдавших свои жизни за свободу и гордимся», — говорится 8 мая в Twitter министерства иностранных дел Украины.

«Доигрался свидомый режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной», — написала в этот же день Захарова. Она напомнила, что день окончания Второй мировой войны отмечается 2 сентября.

Запись МИД Украины с ошибочной датой окончания Второй мировой войны 8 мая ретвитнул глава ведомства Павел Климкин.

Украина в последние годы проводит ярую антисоветскую и антироссийскую политику. Власти страны отменили празднование Дня защитника Отечества, предложили перенести День Победы на 8 мая, а также запретили гражданам носить георгиевские ленты и любую советскую символику.