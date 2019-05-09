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Основатели «Бессмертного полка» ответили на слова Порошенко о «ряженых»

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Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
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Координатор и один из основателей движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков ответил на слова действующего украинского лидера Петра Порошенко о «ряженых полках». По его словам, знания Порошенко о движении весьма поверхностны.

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«Заявление Порошенко — из разряда легковесных суждений. «Бессмертный полк» — это не история ряженых, это история личной семейной памяти. Она существует не только в виде колонн, а существует в том числе летопись в интернете», — рассказал Лапенков журналистам РБК.

Он отметил, что у Порошенко также наверняка в семье кто-то имел отношение к Великой Отечественной войне, и как бы он к этому не относился, отринуть свою семейную память невозможно. Лапенков добавил, что движение с успехом развивается и за пределами России. По его словам. ветераны и их родственники участвуют в акции в других странах, так как понимают смысл движения.

8 мая, выступая на акции «Первая минута мира» в Киеве, глава украинского государства заявил, что победа над нацизмом 74 года тому назад — это не повод «водить ряженые «Полки бессмертных» по всему миру». Порошенко подчеркнул, что Киев, в отличие от Москвы, не «приватизирует» общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции.

«Бессмертный полк» — это общественная акция-шествие, в ходе которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. По словам организаторов, в последние годы наблюдается колоссальный рост числа участников движения. В 2018 году шествия прошли в 80 странах. В России в акции приняли участие почти 10,5 млн человек.

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