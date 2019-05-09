Акция «Бессмертный полк» проходит в регионах России

Самая многочисленная памятная акция проходит в регионах России. Одним из первых городов, где прошёл «Бессмертный полк», стал Владивосток. Портреты своих родственников пронесли около 40 тыс. человек. В Хабаровске в шествии приняли участие почти 50 тыс. человек. По главной улице Новосибирска «Бессмертный полк» прошёл в седьмой раз. Участниками акции в городе на Оби стали 250 тыс. человек.