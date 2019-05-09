Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменена воздушная часть парада Победы из-за плохих метеоусловий. Об этом сообщили 9 мая в Министерстве обороны России.

«В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в московском регионе авиационная часть парада отменена», — цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

Ранее стало известно, что в воздушной части парада должны были быть задействованы 74 самолета и вертолета (по числу победных лет, прошедших после войны).

В параде Победы, начавшемся в 10:00 мск, приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году.

К участникам парада с трибуны на Красной площади обратился президент России Владимир Путин. Он назвал советских людей главными освободителями народов Европы от фашизма и отметил, что святой долг граждан страны — чтить подлинных героев.