Обнаружено тело четвертого погибшего под лавиной на Алтае

Тело четвертого туриста удалось обнаружить спасателям под лавиной в горах Алтая. Всего погибшими считаются семь человек.

Как отметили в следственном управлении Следственного комитета по республике, тело туриста еще не доставлено в Горно-Алтайск на опознание. При этом в регион уже прибывают родственники погибших, они размещаются в гостиницах, отмечает ТАСС.

Ранее спасателям удалось обнаружить тела трех туристов, они уже опознаны. По словам главы республики Олега Хорохордина, в составе спасателей работают четыре кинологических расчета. Также задействованы два вертолета. Хорохордин отметил, что от таких трагедий не застрахованы даже опытные альпинисты.

Трагедия произошла в понедельник, 6 мая, на Южно-Чуйском хребте в 36 км от населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района. В результате схода лавины семь человек погибли, двум девушкам удалось спастись. В горах не было связи, поэтому к людям они вышли только спустя два дня — 8 мая. По данным местного главка МЧС, выжившим удалось добраться до села Кош-Агач. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.

В новосибирском отделении Федерации спортивного туризма России подтвердили, что попавшая под лавину группа действительно была хорошо подготовлена и имела большой опыт. Участники похода официально представляли план маршрута и получили разрешение на поход. Тем не менее и сами туристы, и разрешившие выход на маршрут представители федерации осознавали лавиноопасность в данном районе в это время года.