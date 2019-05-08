Главу попавшей под лавину тургруппы на Алтае предупреждали о лавинной опасности

Руководителя туристической группы, которая попала под лавину в горах Алтая, предупреждали о неблагоприятных погодных условиях и возможном сходе лавин. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в региональном МЧС.

«При регистрации, а также за два дня до выхода на маршрут (28 апреля) до руководителя группы доводился прогноз о неблагоприятных погодных условиях, угрозе схода лавин, был проведен инструктаж», — рассказали в ведомстве. Об этом 8 мая сообщает «РИА Новости».

6 мая девять туристов из Новосибирской области попали под лавину в районе Южно-Чуйского хребта в горах Алтая. Семь человек погибли. О трагедии рассказали две выжившие участницы тургруппы, которые добрались до другого маршрута 8 мая, напоминает сайт aif.ru.

На место происшествия были направлены четыре кинологических расчета и два вертолета МЧС.

Республиканский Следственный комитет инициировал проверку по факту гибели людей.

Глава республики Олег Хорохордин заявил 8 мая, что сотрудники МЧС смогли обнаружить тела трех из семи туристов, погибших в результате схода лавины в горах на Алтае, напоминает телеканал «360». Поиски остальных погибших продолжаются.

ГУ МЧС по Республике Алтай предупреждает о сохраняющейся лавиноопасной ситуации в горах в связи с потеплением. Туристам рекомендуют по возможности не выходить на опасные маршруты.