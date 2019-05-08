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Власти Магнитогорска исключили начисление пени за ЖКУ жильцам дома после ЧП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вернувшиеся в свои квартиры жители дома в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд, получили квитанции по оплате коммунальных услуг с 1 апреля. Пени за предыдущий период им не должны быть начислены.

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Об этом заявили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона. По данным ведомства, пригодными и безопасными для проживания признаны подъезды с 1-го по 6-й и с 9-го по 12-й дома №164 по улице Карла Маркса.

Уже с 1 апреля 2019 года жильцы 5-го, 6-го, 9-го и 10-го подъездов стали возвращаться в свои квартиры. На время демонтажа в доме они уезжали из своих квартир, арендуя жилье.

«В счетах указана сумма за коммунальные услуги с 1 апреля по факту потребления», — приводит в среду, 8 мая, «РИА Новости» выдержку из сообщения минстроя. Выставлен счет с 1 апреля также за обслуживание лифтов, подъездов и придомовой территории. «Никаких других дополнительных сумм в счетах и пени быть не может», — говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что партия «Единая Россия» обратится в прокуратуру после начисления пеней за ЖКУ жителям многоквартирного дома в Магнитогорске.

Сайт Ura.ru сообщило, что жильцы дома, разрушенного взрывом газа, получили счета за ЖКУ со штрафами за все месяцы 2019 года. При этом часть здания не имеет водоснабжения, газа, в доме не работают лифты.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в Магнитогорске 31 декабря после взрыва газа. В результате 39 человек погибли, 24 человека удалось спасти. В конце февраля жильцы 63 квартир пострадавшего дома получили новое жилье.

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