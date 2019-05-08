Прямой эфир
Сюжет:

ЕР обратится в прокуратуру по пеням за ЖКУ жителям дома в Магнитогорске после ЧП

0
Фото: ТАСС/Илья Московец
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партия «Единая Россия» обратится в прокуратуру после начисления пеней за ЖКУ жителям многоквартирного дома в Магнитогорске, где в декабре 2018 года после взрыва газа произошло обрушение.

Задание на дом: квартиры получат все жильцы рухнувшей многоэтажки
Владимир Путин потребовал изыскать все необходимые средства на приобретение нового жилья в Магнитогорске

Как в среду, 8 мая, сообщила пресс-служба партии, встречу с жителями по этому вопросу проведет региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя». Будет собрана информация по высланным гражданам квитанциям. «В дальнейшем он будет контролировать, насколько оперативно и корректно это будет сделано», — приводит «РИА Новости» сообщение ЕР.

Ранее сайт Ura.ru сообщил, что жильцы дома, разрушенного взрывом газа, получили счета за ЖКУ со штрафами за все месяцы 2019 года. При этом часть здания не имеет водоснабжения, газа, в доме не работают лифты.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в Магнитогорске 31 декабря после взрыва газа. В результате 39 человек погибли, 24 человека удалось спасти. В конце февраля жильцы 63 квартир пострадавшего дома получили новое жилье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жильцам обрушившегося дома в Магнитогорске оформили новое жилье
Жильцов частично обрушившегося дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожара

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017