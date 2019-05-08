ЕР обратится в прокуратуру по пеням за ЖКУ жителям дома в Магнитогорске после ЧП

Партия «Единая Россия» обратится в прокуратуру после начисления пеней за ЖКУ жителям многоквартирного дома в Магнитогорске, где в декабре 2018 года после взрыва газа произошло обрушение.

Как в среду, 8 мая, сообщила пресс-служба партии, встречу с жителями по этому вопросу проведет региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя». Будет собрана информация по высланным гражданам квитанциям. «В дальнейшем он будет контролировать, насколько оперативно и корректно это будет сделано», — приводит «РИА Новости» сообщение ЕР.

Ранее сайт Ura.ru сообщил, что жильцы дома, разрушенного взрывом газа, получили счета за ЖКУ со штрафами за все месяцы 2019 года. При этом часть здания не имеет водоснабжения, газа, в доме не работают лифты.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в Магнитогорске 31 декабря после взрыва газа. В результате 39 человек погибли, 24 человека удалось спасти. В конце февраля жильцы 63 квартир пострадавшего дома получили новое жилье.