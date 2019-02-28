Жильцам обрушившегося дома в Магнитогорске оформили новое жилье

Жильцы 63 квартир дома в Магнитогорске, где произошел взрыв, получили новое жилье. Об этом 28 февраля агентству «РИА Новости» сообщили в управлении соцзащиты администрации города.

Одна из квартир приобретена в Челябинске, остальные — в Магнитогорске. Отмечается также, что две квартиры были куплены на вторичном ранке жилья, другие — в новостройке.

Всего уведомления на получение нового жилья подали жители всех 92 квартир, находившихся в двух демонтированных подъездах.

В благотворительный фонд помощи пострадавшим при обрушении дома поступило 60,6 млн рублей. Из них 8 млн рублей составила материальная поддержка на аренду помещений, 975 тыс. — на погребение, 22,4 тыс. — возмещение госпошлин ЗАГС за выдачу повторных свидетельств и справок.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в Магнитогорске 31 декабря после взрыва газа. В результате трагедии 39 человек погибли, 24 человека удалось спасти.