Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, признал виновными футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о двух драках. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Мамаев получил 1 год и 5 месяцев лишения свободы, Кокорин — 1 год и 6 месяцев. Двое других фигурантов дела — друг футболистов Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл — также были признаны виновными и приговорены к 1 году и 5 месяцам к 1 году и 6 месяцам заключения соответственно. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Кроме того, суд принял решение оставить осужденных под стражей до вступления приговора в силу.

Защита Александра Кокорина намерена обжаловать приговор.

Прокурор требовал для Мамаева и Протасовицкого 1 год и 5 месяцев колонии, а для братьев Кокориных — 1 год и 6 месяцев. По мнению гособвинителя, исправление спортсменов возможно только при реальном заключении.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий в октябре прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Все фигуранты дела находятся под арестом до 25 сентября.