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Пак посчитал приговор по делу Кокорина и Мамаева справедливым

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Фото: TASS/Maxim Shipenkov
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Чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в инциденте с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, удовлетворен приговором суда, поскольку считает его справедливым. Об этом 8 мая рассказала ТАСС представитель Пака Наталья Шатихина.

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«Мы удовлетворены приговором. Считаем, что он достаточно справедлив как с юридической, так и с моральной точки зрения. С самого начала мы говорили о том, что кара и строгое наказание не являлись нашей целью. Важно, что состоялось решение суда», — подчеркнула она.

По словам Шатихиной, после вступления приговора в силу у осужденных останется право на УДО. В связи с этим она заключила, что наказание не является «излишне строгим».

8 мая Кокорина приговорили к одному году и шести месяцам тюрьмы, его младшему брату Кириллу назначили аналогичное наказание. Футболист «Краснодара» Павел Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы, как и друг спортсменов Александр Протасовицкий. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд также принял решение оставить осужденных под стражей до вступления приговора в силу.

Прокурор требовал для Мамаева и Протасовицкого один год и пять месяцев колонии, а для братьев Кокориных — один год и шесть месяцев. По мнению гособвинителя, исправление спортсменов возможно только при реальном заключении.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий в октябре прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Все фигуранты дела находятся под арестом до 25 сентября.

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