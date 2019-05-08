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Актеру Мерзликину грозит срок за пересечение границы Молдавии с Украиной

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Российскому актеру Андрею Мерзликину, который сообщил, что незаконно пересек молдавско-украинскую границу, может грозить штраф в размере около $2 тыс. или лишение свободы на срок до двух лет. Об этом в среду, 8 мая, сообщила глава пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

«Если будет установлено, что он нарушил государственную границу, то актер будет наказан в соответствии с 362-й статьей Уголовного кодекса Молдавии», — сказала она «РИА Новости».

Новицки отметила, что эта статья предусматривает выплату штрафа в размере до $2 тыс., неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до двух лет.

По ее словам, сотрудники погранполиции Молдавии изучат ситуацию, чтобы определить, действительно ли Мерзликин незаконно пересек границу республики.

Ранее артист разместил на своей странице в Instagram видео, на котором он пробегает по рапсовому полю несколько десятков метров и возвращается назад, говоря, что перебежал границу Украины и после совершенной «диверсии» ему придется стирать штаны. «Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом», — написал он.

Чуть позже Мерзликин удалил пост.

В 2015 году министерство культуры Украины создало черный список артистов, в том числе из России, которые якобы создают угрозу нацбезопасности страны. Помимо Мерзликина в список попали Олег Газманов, певица Валерия, Юлия Чичерина, Наташа Королева и многие другие. Список постоянно расширяется.

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