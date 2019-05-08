Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю. Соответствующее видео артист разместил на своей странице в Instagram, однако чуть позже удалил пост.

На кадрах, которые ранее были доступны на странице артиста, видно, как Мерзликин пробегает по полю несколько десятков метров и возвращается назад, говоря, что после совершенной «диверсии» ему придется стирать штаны. Актер отметил, что пересечь границу решил со стороны Молдавии, «воспользовавшись моментом».

«Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом», — написал артист под видео, передает «Федеральное агентство новостей».

В 2015 году министерство культуры Украины создало черный список артистов, в том числе из России, которые якобы создают угрозу нацбезопасности страны. Помимо Мерзликина, в список попали Олег Газманов, певица Валерия, Юлия Чичерина, Наташа Королева и многие другие. Список постоянно расширяется, отмечает «Газета.ру».