Поддайте квасу: цена окрошки за год увеличилась почти на 10%

В мае на приготовление окрошки –– традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей , рассчитали «Известия». Стоимость холодного супа за год выросла на 9%. Больше всего за прошедшие 12 месяцев увеличились в цене огурцы, сметана, лук и укроп — на 10–12% . Для расчета стоимости приготовления окрошки «Известия» использовали классический рецепт на литр кваса, а также информацию о ценах, которые зафиксировал оператор фискальных данных «Такском». Компания проанализировала более 11 млрд кассовых чеков.

«Известия» посчитали, как изменилась стоимость национального блюда русской кухни –– окрошки, — в мае этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2018-го. Для этого использовался классический рецепт приготовления четырех больших порций холодного супа : редис (230 г), картофель (400 г), яйца (5 штук), огурцы (300 г), колбаса вареная (300 г), сметана (230 г), квас (1 л), лук и укроп по одному пучку каждого. Информацию о стоимости товаров «Известиям» предоставил оператор фискальных данных «Такском», который проанализировал 11 млрд чеков. В итоге стоимость блюда составила 420 рублей, что на 9% выше, чем прошлой весной.

Больше всего за год выросли средние цены на огурцы — на 12%, до 160 рублей за 1 кг, лук и укроп — на 10%, до 45 и 37 рублей соответственно за один пучок. Также подорожала сметана — на 10% — до 50 рублей за 250 г. Стоимость редиса поднялась на 9%, до 160 рублей за 1 кг, вареной колбасы — также на 9%, до 350 рублей за 1 кг. Яйца подорожали на 8%, до 68 рублей за 10 шт, картофель — на 7%, до 34 рублей за 1 кг, квас — на 5%, до 56 рублей за 1 л.

огурцы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в мае составит 0,3% в месячном выражении, а в годовом –– 5–5,1%. Об этом сказано в обзоре ведомства на май 2019 года. Таким образом, окрошка, как и некоторые ингредиенты этого холодного супа, опередили в мае прогнозируемую инфляцию в годовом выражении.

Наблюдаемый сейчас рост цен на молочную продукцию, в том числе и на сметану, связан с увеличением ее себестоимости и носит ежегодный характер , сказала «Известиям» заместитель председателя комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. Выросли и цены на импортное оборудование, используемое для переработки, закваски и упаковки продукции. Оказывает влияние также падающий потребительский спрос: многие производители не могут дальше держать низкие цены и начали постепенное их повышение.

По последним данным Росстата, в апреле значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал традиционный для этого времени года рост стоимости плодоовощной продукции . Так, капуста белокочанная стала дороже на 23,8% (по сравнению с тем же месяцем прошлого года), морковь — на 11,1%, помидоры — на 10,6%, свекла — на 7,7%, лук репчатый — на 5,4%, чеснок — на 4%. Индекс потребительских цен на продовольственные товары за год увеличился на 5,9%. Самый большой рост стоимости за 12 месяцев наблюдался у сахара-песка (+21,6%), крупы и бобовых (+10,8%), а также мяса и птицы (+10,7%).

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» пояснили, что к ключевым факторам, оказывающим влияние на себестоимость плодоовощной продукции, относится рост цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, удобрения, общехозяйственные расходы и другие причины .

картошка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Весна — традиционно пиковый сезон в плане цен плодоовощной продукции, сказал «Известиям» президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Ее стоимость в это время года наиболее высока. Это происходит за счет спроса на продукцию, выращенную в теплицах, для работы которых необходим большой объем электроэнергии.

— Уже в конце мая в магазинах появится первый урожай из южных регионов страны, и цены на плодоовощную продукцию начнут постепенно снижаться, — добавил Андрей Карпов.

Между тем стоимость продукции в заведениях общепита за год тоже выросла. По информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия», затраты россиян на кафе и рестораны в майские праздники этого года (с 1 по 5 мая) выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Средний чек одного посещения составил 925 рублей, что на 13% выше, чем в прошлом году. При этом количество покупок сократилось на 7%. Затраты россиян на одно посещение ресторанов фастфуда выросли на 5%, до 310 рублей. А количество покупок при этом уменьшилось на 3%.