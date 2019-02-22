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Горбушу цена исправит: рыба в оптовой торговле подешевела на треть

Эксперты ожидают, что стоимость лососевых снизится и в рознице, но не так значительно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Оптовые цены на красную рыбу для Центральной России в феврале 2019-го снизились почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). «Известия» ознакомились с ними. Больше всего подешевела горбуша — на 32%. В первую очередь это связано с рекордным объемом вылова лососевых по итогам 2018 года. По словам экспертов, розничные цены тоже должны снизиться, но максимум на 10-20%. К маю-июню ритейлерам нужно будет продать весь уже закупленный объем, пока у продукции не истек срок годности.  

Оптовая цена на замороженную горбушу в Центральном федеральном округе в первой половине февраля составила 130 рублей за 1 кг. Это на 32,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Стоимость кеты в опте снизилась на 13% — до 235 рублей. 1 кг лососевой икры подешевел на 30,3% — до 2,3 тыс. рублей за 1 кг. 

Как пояснил «Известиям» президент ВАРПЭ Герман Зверев, основополагающий фактор снижения цен — рекордный улов лососевых 2018 года. По данным Росрыболовства, он составил более 676 тыс. т. Это вдвое больше, чем в 2017 году. 

— Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Основная часть продукции поставлялась именно на внутренний рынок, — отметил Герман Зверев. — Это не могло не отразиться на стоимости красной рыбы: оптовые цены на нее и лососевую икру снизились на треть.

Эксперты отмечают, что стоит ожидать снижения цен и в магазинах, однако рыба и икра для обычных покупателей вряд ли подешевеет настолько значительно. Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка  Александр Фомин напомнил «Известиям», что летом прошлого года оптовые цены тоже резко снизились, но до сих пор сложно оценить, как в итоге это отразилось на рознице. Торговые сети неохотно закупают просто замороженную горбушу. 

— У потребителей было популярным разделенное филе горбуши в упаковке, то есть рыба после переработки, — пояснил он. — Ценообразование на эту продукцию не такое прозрачное, поэтому нельзя сказать наверняка: произошло пропорциональное снижение цены или нет.

По его словам, торговые сети руководствуются в первую очередь спросом. 

— Но, с другой стороны, мы должны учитывать, что по итогам 2018 года был рекордный вылов, а к маю-июню ритейлу обязательно нужно продать весь объем: у рыбы закончится срок годности, — отметил Александр Фомин. 

Торговым сетям придется снизить цены на замороженную рыбу максимум на 20%, полагает он. Это может произойти уже в марте. Эксперт подчеркнул, что в случае с переработанной рыбой прогноз по цене дать сложнее.

О том, что стоит ожидать снижения розничных цен на красную рыбу максимум через два месяца, сказал «Известиям» и президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков. Однако он прогнозирует, что эта продукция подешевеет не более чем на 10%. 

— На стоимость рыбы будет влиять в первую очередь спрос, если покупатели продолжат брать продукцию и по сегодняшним ценам, ритейлу нет смысла снижать цены, — сказал Вадим Зуйков. — Компании будут отталкиваться от баланса объема рыбы на прилавке и ее продаж.

В Росрыболовстве «Известиям» рассказали, что рекордный вылов красной рыбы позволил произвести 25–30 тыс. т красной икры (в виде сырья). 

— Учитывая, что емкость российского рынка составляет 14–18 тыс. т, значительный объем икры еще остается на складах и постепенно поступает в оборот. По предварительным данным Росстата, в 2018 году объем производства икры из лососевых видов рыб — уже готовой продукции — вырос в 1,7 раза, до 22,2 тыс. т, — пояснили в агентстве. 

В Росрыболовстве подтвердили, что снижение оптовых цен на горбушу и ее икру привело к тому, что они уже подешевели и в рознице, однако порядок цен серьезно варьируется в различных торговых точках. Тем не менее в агентстве уверены, что рекордный вылов 2018 года (и, соответственно, достаточно высокие складские запасы рыбы и икры), а также хорошие прогнозные показатели по вылову на этот год дают предпосылки для полного насыщения рынка и стабильной ценовой ситуации.

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