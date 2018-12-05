Горбушу сделали доступной: для жителей Приморья снижают цены на местный улов

Жители всех районов Приморского края с начала зимы смогут приобрести местную рыбу по сниженной цене. В начале декабря стало известно, что проект «Приморская рыба», который в регионе развивают с ноября 2018 года, расширил свою географию — к нему присоединились еще 56 торговых точек. Почему этот проект связывают с реформой всей рыбопромышленной отрасли Приморья и благодаря чему он оказался одинаково интересен как для рядовых покупателей, так и для рыбаков и представителей торговли, разбирались «Известия».

Связать рыбаков и население

Приморский край, как и весь Дальний Восток, из года в год становится одним из лидеров по добыче рыбы (в том числе красных пород) и морепродуктов — улов местных рыбопромышленников поставляется не только в центральную Россию, но и в соседние Корею, Японию, Китай. При этом цены на него для местных жителей всегда оставались достаточно высокими. Проблема неоднократно обсуждалась как на региональном, так и на федеральном уровне, однако для ее решения требовалось серьезное реформирование рыбной отрасли, браться за которое в крае до сих пор не рисковали.

О планах по реализации нового проекта «Приморская рыба» стало известно осенью 2018-го. С такой инициативой выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, который заявил о том, что все местные жители должны иметь возможность покупать дальневосточную рыбу по доступным ценам.

Вопрос снижения цен на рыбу он поднимал на Международном конгрессе рыбаков, который состоялся во Владивостоке в октябре.

«Отрасль живет, работает, рыбаки получают неплохую зарплату. Но как население чувствует связь с рыбаками? Как это отражается на ценах на рыбопродукцию?» — отметил тогда врио губернатора Приморья.

Первое соглашение было подписано спустя месяц, 1 ноября 2018-го, — тогда к проекту «Приморская рыба» присоединились три дальневосточных порта, Ассоциация рыбопромышленных предприятий края, 11 местных рыбодобывающих предприятий, а также семь крупных торговых сетей, представленных в Приморье.

Участникам удалось договориться о снижении розничной цены на наиболее популярные породы рыбы (в том числе на горбушу, минтай, тихоокеанскую сельдь) и кальмара, а также на некоторые категории консервов. В результате цены на эту продукцию в магазинах-партнерах проекта снизились на 15–30%.

За пределами Владивостока

Еще осенью Олег Кожемяко пообещал, что к концу года проект станет доступен всем жителям края. Однако на начальной стадии к нему в основном были привлечены крупные торговые точки, расположенные во Владивостоке. В результате как эксперты отрасли, так и жители Приморья высказывали опасения, что новая инициатива останется в границах краевой столицы.

Однако уже к середине ноября действие «Приморской рыбы» удалось распространить и на другие крупные города — товары с такой маркировкой появились в магазинах Уссурийска, Артема и Находки. К концу ноября проект охватывал 17 районов края, однако его география ограничивалась территориями, на которых были представлены магазины крупных ритейлеров, вошедших в число участников соглашения.

Найти решение удалось в сотрудничестве с малым и средним бизнесом. Так, там, где не присутствуют крупные торговые сети, вошедшие в число постоянных партнеров проекта «Приморская рыба», к участию в нем руководство региона привлекло владельцев небольших торговых точек.

В начале зимы стало известно, что к проекту присоединяются 56 таких небольших магазинов, и, таким образом, с 5 декабря «Приморская рыба» станет доступна для жителей всех районов края.

Горбуша при этом обойдется розничным покупателям не дороже, чем в 110 рублей за 1 кг, навага — не более чем в 45 рублей за 1 кг. Ценовой «потолок» для сельди составит 49 рублей за 1 кг, для минтая — 75 рублей, для камбалы — 95 рублей, а для кальмара — 135 рублей. Рыбные консервы из скумбрии жители Приморского края смогут приобрести не дороже, чем за 55,9 рубля, а из сардины иваси — за 54,7 рубля.

Для этого в магазинах – участниках проекта покупателям нужно будет найти товар, помеченный специальной маркировкой «Социальная программа «Приморская рыба». На нем же должны быть указаны цена производителя и цена, по которой товар реализуется.

Понятные правила для бизнеса

Несмотря на формулировку «социальная программа», проект рассчитан на всех жителей края — для того чтобы покупать недорогую рыбу, не обязательно быть льготником или иметь при себе пенсионное удостоверение. Речь в данном случае идет не столько о социальном, сколько о народном проекте. Интересном, к тому же, и для бизнеса.

За оптовые поставки рыбы местным предпринимателям в рамках соглашения будет отвечать приморское «Госпродагентство» — краевое государственное предприятие. Получать товар продавцы смогут сразу в двух пунктах, расположенных в Уссурийске и Владивостоке.

Таким образом, владельцы даже небольших торговых точек, расположенных в маленьких населенных пунктах, получают возможность закупать продукцию у проверенного государственного поставщика, а значит, могут быть спокойны как за сроки и регулярность поставок, так и за юридическую «чистоту» товара: вся рыба, попадающая в распределительные пункты, была выловлена на законных основаниях.

Не заканчивается на этом и развитие самого проекта, положившего начало реформе всей рыбопромышленной отрасли в регионе. Уже известно не только о планах по дальнейшему расширению географии, но и по увеличению перечня продукции. Так, например, не исключено, что в будущем по низким ценам дальневосточники смогут покупать не только самые популярные, но и сезонные породы рыбы.