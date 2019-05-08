Шашлычный набор в России за год подорожал на 16%

Россияне в майские праздники должны были потратить минимум 970 рублей, чтобы приготовить шашлык. Это на 16% больше, чем годом ранее. К такому выводу пришли аналитики крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Компания проанализировала траты россиян с 1 по 5 мая в розничных магазинах и заведениях общепита, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года, передает «РИА Новости».

Отмечается, что в минимальный шашлычный набор входят порция шашлыка, мангал, шампуры и розжиг. Так, средний чек покупки порции шашлыка составил 320 рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году. Мангалы за год подорожали на 19%, до 420 рублей, а шампуры — на 9%, до 145 рублей. Стоимость средства для розжига выросла на 35%, до 85 рублей.

По данным аналитиков, в топ-регионов лидеров по затратам на шашлыки вошли Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, а также Татарстан.

Ранее в мае сообщалось, что ученые из университета Западного Онтарио (Канада) заявили о пользе для здоровья умеренного употребления шашлыка. Согласно их исследованию, во время маринования в мясе повышается уровень содержания антиоксидантных веществ, которые могут защитить организм от развития воспалений и даже рака.