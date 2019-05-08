В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Журналист немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер прокомментировал в своей статье неожиданную отмену визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию и подчеркнул, что этот шаг говорит о «разбитой вдребезги» дружбе между двумя государствами.

«Многое из того, что еще недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги», — говорится в материале. Автор называет Соединенные Штаты «недругами», против которых «нужно формировать альянсы».

Бресслер отметил, что надеется на восстановление партнерских отношений Германии и США после того, как американский лидер Дональд Трамп покинет свой пост. По словам журналиста, Трамп основывает свою внешнюю политику не на «умной» дипломатии, а на «грубой властной политике» даже при спорах с союзниками, пишет «Газета.ру».

Мнение эксперта

Между тем заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с «Известиями» усомнился в том, что неожиданная отмена визита Помпео в Германию свидетельствует о существенном ухудшении отношений между странами.

В то же время он признал, что с приходов Дональда Трампа к власти в США отношения между Вашингтоном и Берлином принципиально изменились.

Отмена визита

7 мая Помпео за несколько часов до встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом отменил визит в Германию и посетил Багдад. Госсекретарь отметил, что в ФРГ «с пониманием отнеслись» к отмене визита. Вместо встречи состоялся телефонный разговор Помпео и Мааса.

Во время переговоров в Берлине Маас, Помео, и Меркель должны были обсудить отношения Запада и России, ситуацию на Украине и в Венесуэле.