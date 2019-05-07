Маас и Помпео провели телефонный разговор вместо отмененной встречи

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор вместо запланированной встречи, которая была перенесена американской стороной «в связи с неотложными вопросами». Об этом во вторник, 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

«В ходе разговора Помпео выразил сожаление в связи с тем, что сегодняшние переговоры пришлось перенести. Обе стороны договорились быстро подобрать новую дату. Министр Маас выразил понимание в связи с переносом мероприятия», — говорится в сообщении.

Во время встречи в Берлине Маас, Помео, а также канцлер Германии Ангела Меркель должны были обсудить отношения Запада и России, ситуацию на Украине и в Венесуэле.

Помпео также проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сочи 14 мая. Об этом стороны договорились 6 мая в ходе встречи в Финляндии, которая продлилась более часа. Глава МИД РФ отметил, что она стала продолжением дискуссий между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.