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Эксперт опроверг конец дружбы США и Германии

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию не свидетельствует о существенном ухудшении отношений между двумя странами, поделился своим мнением в беседе с «Известиями» заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

Накануне, 7 мая, Помпео за несколько часов до встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом отменил визит в Германию и посетил Багдад. Госсекретарь отметил, что в ФРГ «с пониманием отнеслись» к отмене визита. Вместо встречи состоялся телефонный разговор Помпео и Мааса. После этого журналист немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер написал, что дружба между двумя странами «разбита вдребезги».

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По мнению российского эксперта, делать далеко идущие выводы о переменах в отношениях Берлина и Вашингтона, исходя из отдельного события, нельзя.

«Для этого (отмены визита. — Ред.) есть какие-то причины, но я бы не стал писать, как корреспондент Suddeutsche Zeitung, что отмена визита свидетельствует о существенном ухудшении отношений», — сказал Белов.

В целом же с приходом президента США Дональда Трампа отношения между Германией и США принципиально изменились, считает политолог.

Есть ряд негативных факторов, среди которых торговые пошлины, «Северный поток – 2», расходы на НАТО, попытки Германии и Франции выстроить свою оборонную политику, отметил эксперт.

«Негативные с точки зрения отношений факторы есть, но основы трансатлантизма не изменились», — заключил собеседник издания.

Во время встречи в Берлине Помпео, Меркель, а также Маас должны были обсудить отношения Запада и России, ситуацию на Украине и в Венесуэле.

14 мая в Сочи Помпео проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом стороны договорились 6 мая в ходе встречи в Финляндии, которая продлилась более часа. Глава МИД РФ отметил, что она стала продолжением дискуссий между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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