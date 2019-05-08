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В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами «разбита вдребезги».

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К такому выводу в своей статьей в немецкой газете Suddeutsche Zeitung пришел журналист Даниэль Бресслер.

«Во многих случаях США уже вовсе не союзники, а недруги, против которых нужно формировать альянсы», — считает автор.

По его мнению, позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что необходимо проводить собственные интересы не с помощью «умной» дипломатии, а «посредством грубой властной политики», даже при спорах с союзниками.

Журналист выразил надежду, что после ухода Трампа Вашингтон и Берлин вновь станут партнерами.

7 мая Помпео за несколько часов до встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель отменил визит в Германию и посетил Багдад.

Вместо запланированной встречи, которая была перенесена американской стороной «в связи с неотложными вопросами», Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Хайко Маас.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Сочи идет подготовка встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с Помпео. По словам дипломата, официально переговоры, запланированные на 14 мая, анонсируют на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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