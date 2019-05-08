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Хабиб Нурмагомедов отменил тур по Великобритании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отменил свое турне по Великобритании.

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«Тур отменен по причинам, которые мы не можем обсуждать», — приводит ТАСС слова представителя спортсмена.

Как отмечает «Газета.ру», планировалось, что Нурмагомедов посетит 12 июня Манчестер, 14 июня — Мидлендс и 15 июня — Лондон. Там должны были пройти мастер-классы российского атлета.

Нурмагомедов ближайший поединок проведет 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником будет американец Дастин Порье. Россиянин одержал 27 побед на профессиональном ринге, не потерпев ни одного поражения.

6 октября 2018 года Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде в рамках турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона.

После боя он выпрыгнул из клетки, произошла массовая драка. В ней приняли участие оба соперника и члены их команд. Макгрегора оставили без боев на шесть месяцев и назначили штраф в $50 тыс.

29 января атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала россиянина на девять месяцев. Также спортсмена обязали выплатить $500 тыс. штрафа.

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