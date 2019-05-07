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Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены

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Фото: youtube.com
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Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников. Об этом 7 мая сообщает газета Le Figaro.

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Первой была освобождена 30-летняя женщина. Она вышла из здания в 19:30 по местному времени (20:30 мск). После были отпущены и хозяйка магазина с двумя сотрудницами.

Как отмечает прокурор Доминик Альзари, спецоперация в магазине всё еще продолжается, вооруженный несовершеннолетний по-прежнему находится в помещении.

Ранее в доме злоумышленника была найдена записка, в которой он извиняется за то, что сделал. Он заявляет, что сделает всё, «чтобы «желтые жилеты» выиграли битву».

Отмечается, что молодой человек называет себя «вооруженной рукой «желтых жилетов», а 15 февраля он был арестован на демонстрации, организованной членами этого общественного движения.

Согласно информации газеты La Depeche, пока женщины были в заложниках, злоумышленник разрешил каждой сделать по телефонному звонку.

«Моя жена сказала мне, что всё в порядке и что она в безопасности», — сказал изданию муж одной из женщин.

О том, что неизвестный захватил заложников, стало известно ранее 7 мая. Отмечалось, что он открыл огонь по полицейским, чтобы периметр безопасности был отодвинут на большее расстояние.

По информации Le Figaro, у захватчика на голове шлем с прикрепленной камерой GoPro.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

Новый цикл манифестаций проходит во многих крупных французских городах, в том числе в Париже. Это происходит в ответ на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона, прошедшую 25 апреля. Она была посвящена социально-экономической ситуации в стране и реформам, которые намерено провести правительство в ответ на непрекращающиеся акции протеста. Согласно данным опросов, заявления французского президента не вызвали поддержки в обществе.

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