Неизвестный захватил заложников в табачном магазине под Тулузой
Неизвестный мужчина захватил в заложники четырех человек в табачной лавке в коммуне Бланьяк под Тулузой, пишет во вторник, 7 мая, Le Figaro.
Он открыл огонь по полицейским, чтобы периметр безопасности был отодвинут на большее расстояние. Газета со ссылкой на источник в полицейских кругах отмечает, что «террористическая версия не является приоритетной».
По информации издания, у захватчика на голове шлем с прикрепленной камерой GoPro.
Мотивы и требования злоумышленника неизвестны.
23 марта 2018 года вооруженный мужчина захватил заложников в магазине в городе Треб, который находится во французском департаменте Од. В результате нападения погибли два человека. Ответственность за инцидент на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка ИГ.