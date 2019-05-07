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Неизвестный захватил заложников в табачном магазине под Тулузой

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Фото:TASS/DPA/Sebastian Gollnow
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Неизвестный мужчина захватил в заложники четырех человек в табачной лавке в коммуне Бланьяк под Тулузой, пишет во вторник, 7 мая, Le Figaro.

Он открыл огонь по полицейским, чтобы периметр безопасности был отодвинут на большее расстояние. Газета со ссылкой на источник в полицейских кругах отмечает, что «террористическая версия не является приоритетной».

По информации издания, у захватчика на голове шлем с прикрепленной камерой GoPro.

Мотивы и требования злоумышленника неизвестны.

23 марта 2018 года вооруженный мужчина захватил заложников в магазине в городе Треб, который находится во французском департаменте Од. В результате нападения погибли два человека. Ответственность за инцидент на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка ИГ.

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