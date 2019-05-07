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Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent

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Фото: Global Look Press/Hou Jun
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Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году до $69,64 за баррель с $65,15. Это следует из ежемесячного краткосрочного прогноза EIA, передает агентство «РИА Новости».

Повышен прогноз и на 2020 год — до $67 с $62. Также изменился прогноз средней цены на нефть WTI. В 2019 году — до $62,79 с $58,8, в 2020-м — до $63 с $58.

Ранее, 30 апреля, из-за опасений роста добычи странами ОПЕК (Организация стран­­­ — экспортеров нефти) снизились цены на нефть.

Отмечалось, что стоимость фьючерсов с поставкой в июле на нефть марки Brent уменьшалась на 0,2% — до $71,34 за баррель, на нефть WTI — на 0,09%, до $63,44.

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