Аэропорт Шереметьево вошел в обычный график работы

Московский аэропорт Шереметьево 7 мая вернулся к обычному графику работы после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100.

После авиакатастрофы авиагавань работала с одной из двух полос. Обе полосы открыли вечером 6 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта. Планировалось, что вход в график выполнения рейсов состоится в течение суток.

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности установят путем проведения генетической экспертизы.