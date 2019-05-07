Медведев поручил в срок сделать выплаты пострадавшим и семьям жертв катастрофы SSJ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил максимально быстро провести все выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet-100 в московском аэропорту Шереметьево. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает ТАСС.

«Нужно сделать так, чтобы все выплаты, по которым приняты решения, максимально быстро дошли до их получателей. Поскольку есть целый ряд нюансов и организационного, и правового характера, связанных с ведением следствия и целым рядом других процедур. Но нужно так всё организовать, чтобы это было сделано практически без задержек», — сказал Медведев.

Ранее 7 мая стало известно, что в центре Вишневского отметили положительную динамику в состоянии пострадавших в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.

Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. От удара о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

6 мая правление авиакомпании приняло решение о выплате компенсаций всем пассажирам и семьям погибших в авиакатастрофе.

Пассажиры рейса SU1492, которым не потребовалась госпитализация, получат по 1 млн рублей. Пострадавшим авиакомпания выплатит по 2 млн рублей. За каждого погибшего родственники получат по 5 млн рублей.