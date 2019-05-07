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Собянин назначил нового руководителя департамента ЖКХ Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Александра Соловьева руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. Ранее он был заместителем главы департамента капитального ремонта.

С Соловьевым заключен служебный контракт на срок полномочий мэра, уточняет РИАМО.

Гасан Гасангаджиев освобожден от должности. Распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы, уточняет «Москва 24».

Накануне Собянин уволил Санджи Хоняева с поста первого заместителя начальника государственной жилищной инспекции города. Также он назначил Светлану Уханеву заместителем начальника ЗАГСа Москвы. Служебный контракт с ней заключен на пять лет.

В конце марта Собянин назначил руководителем департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева.

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