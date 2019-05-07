Опубликован первый тизер обновленной модели Skoda Superb

Компания Skoda опубликовала 7 мая на своем официальном сайте тизер обновленной модели Superb. Дебют новинки состоится в конце мая на чемпионате мира по хоккею в Братиславе (Словакия).

Судя по изображению, рестайлинговая версия автомобиля получит иную оптику, переработанный бампер и решетку радиатора. По некоторым данным, у Skoda Superb 2020 модельного года появится новая приборная панель и большой монитор информационно-развлекательной системы.

В Европе автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбомотором с функцией отключения двух цилиндров при небольших нагрузках, а также гибридной силовой установкой, в которую входят 1,4-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами и электромотор.

Ожидается, что обновленная модель Superb появится на российском рынке осенью 2019 года.

26 марта сообщалось, что Skoda выпустила новую модификацию модели Octavia под названием Dynamic+. На европейском рынке автомобиль будет предлагаться в кузовах лифтбэк и универсал.