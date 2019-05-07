Porsche 911 Speedster стал доступен для заказа в России

Немецкий автопроизводитель Porsche начал производство спорткара 911 Speedster. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба бренда. В России стоимость новинки составит 21 681 000 рублей.

Мировая премьера серийной версии автомобиля состоялась в рамках Нью-Йоркского автосалона. Для облегчения спорткара некоторые кузовные элементы выполнены из карбона. Кроме того, у машины отсутствует климатическая установка. Масса машины составляет 1465 кг.

Задняя крышка выполнена из углепластика. В случае необходимости две накладки в «горбах» позволяют выдвигаться дугам безопасности, которые, как и у 911 Carrera Cabriolet, входят в базовую комплектацию двухместной модели. Также автомобиль получил облегченную выхлопную систему.

Автомобиль оснащен четырехлитровым бензиновым двигателем мощностью 510 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, машина получила механическую блокировку заднего дифференциала с асимметричным действием.

От 0 до 100 км/ч Porsche 911 Speedster разгоняется за 4 с. Максимальная скорость составляет 310 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле — 13,8 л на 100 км.

30 апреля сообщалось, что Porsche планирует до 2025 года выпустить новую модель, которая должна сменить на конвейере гибридный гиперкар 918 Spyder.