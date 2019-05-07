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Въезд на Украину из-за георгиевской ленты могут запретить на три года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты.

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Как сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы в понедельник, 6 мая, «изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты на Украине — это правонарушение».

15 июня 2017 года на Украине вступил в силу закон «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты, передает «Федеральное агентство новостей».

Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа с конфискацией ленты. Повторное нарушение грозит административным арестом на срок до 15 суток.

Ежегодная масштабная акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России 25 апреля. В рамках мероприятия волонтеры раздают желающим черно-оранжевые ленты на улицах, в парках и скверах.

«Георгиевская ленточка превратилась в символ преемственности поколений и человеческого достоинства. <…> Мы и дальше будем стараться передавать следующим поколениям те ценности и моральные ориентиры, которые давали силы нашим дедам побороть мировое зло», — заявил гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев.

Акция впервые прошла в 2005 году и с тех пор стала традиционной не только в России. В 2019 году к ней присоединятся 90 стран мира.

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