Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты.

Как сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы в понедельник, 6 мая, «изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты на Украине — это правонарушение».

15 июня 2017 года на Украине вступил в силу закон «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты, передает «Федеральное агентство новостей».

Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа с конфискацией ленты. Повторное нарушение грозит административным арестом на срок до 15 суток.

Ежегодная масштабная акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России 25 апреля. В рамках мероприятия волонтеры раздают желающим черно-оранжевые ленты на улицах, в парках и скверах.

«Георгиевская ленточка превратилась в символ преемственности поколений и человеческого достоинства. <…> Мы и дальше будем стараться передавать следующим поколениям те ценности и моральные ориентиры, которые давали силы нашим дедам побороть мировое зло», — заявил гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев.

Акция впервые прошла в 2005 году и с тех пор стала традиционной не только в России. В 2019 году к ней присоединятся 90 стран мира.