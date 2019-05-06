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МИД Литвы продолжит бойкотировать празднование 9 Мая в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Литовские дипломаты в Москве по-прежнему будут бойкотировать торжества по случаю Дня Победы, который отмечается 9 мая. Об этом заявила в понедельник, 6 мая, пресс-секретарь главы МИД Литвы Раса Якилайтене изданию ru.delfi.lt.

По ее словам, дипломаты почтут память жертв войны возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата 8 мая.

«Посол с работниками посольства 8 мая возлагал венок на Могилу Неизвестного Солдата, которая находится недалеко от Кремля. Так будет и в этом году. Каждое посольство возлагает венок отдельно», — сказала представитель внешнеполитического ведомства, добавив, что посольство не участвует в других мероприятиях по случаю 9 Мая.

Западная Европа, к которой относит себя Литва, отмечает день окончания войны 8 мая, напоминает Regnum.

Ранее 6 мая портал мэра и правительства Москвы сообщил, что Красную площадь закрыли для посещения с 9:00 понедельника, 6 мая, до 20:00 четверга, 9 мая, в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей до 13 мая. Кроме того, в ЦОДД посоветовали столичным автомобилистам воздержаться от поездок в центр 7 мая. Это связано с ограничениями, вызванными репетицией парада Победы, пишет «Газета.ру».

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